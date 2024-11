Nick Kyrgios a passé des mois à s’en prendre à Jannik Sinner suite aux révé­la­tions sur ses tests anti­do­pages posi­tifs en mars derniers. Et il n’a évidem­ment pas tardé à réagir à la suspen­sion d’un mois d’Iga Swiatek, contrôlée posi­tive à une substance inter­dite en raison d’une conta­mi­na­tion « invo­lon­taire ».

The excuse that we can all use is that we didn’t know. Simply didn’t know. Professionals at the highest level of sport can now just say “we didn’t know” 👏