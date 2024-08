Si la Chine a été à l’hon­neur aux Jeux Olympiques grâce à la victoire de Qinwen Zheng et la médaille d’argent de Wang Xinyu et de Zhang Zhizhen en double mixte, le cas Shuai Zhang est bien plus inquiétant.

La joueuse de 35 ans a été battue hier dès son premier match à Cincinnati par Diana Shnaider (1−6, 4–6). C’est tout simple­ment la 22e défaite consé­cu­tive de la Chinoise, soit la pire série de l’his­toire hommes et femmes confondus.

Elle n’a plus gagné le moindre match en simple depuis janvier 2023, dégrin­go­lant de la 22e place mondiale à la 689e…

🚨 RECORD ! Battue par Diana Shnaider au premier tour de Cincinnati, Zhang Shuai signe sa 22e défaite consé­cu­tive, la pire série de l’histoire hommes et femmes confondus. 😰🇨🇳



Heureusement, Zhang se console en double, où elle est bien plus performante.