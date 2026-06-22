On se demande bien où Chris Evert veut en venir avec une telle déclaration.
Récemment interviewée par le quotidien italien, le Corriere della Sera, à une semaine du début de Wimbledon, l’ancienne numéro 1 mondiale a utilisé une comparaison totalement inappropriée, en plus d’être inexacte sur l’actuelle domination de Jannik Sinner.
Selon l’Américaine, l’Italien, comme Steffi Graf en son temps suite à la tentative d’assassinat sur Monica Seles, a profité de la blessure et l’absence de Carlos Alcaraz pour imposer sa domination.
Sauf que Chris Evert oublie totalement que Sinner a été numéro 1 mondial de juin 2024 à septembre 2025, période pendant laquelle Alcaraz était bel et bien présent sur le circuit.
« Je voudrais attirer votre attention sur un détail. En 1993, lorsque Monica Seles a été poignardée, elle était numéro un : c’est à partir de ce moment‐là, en son absence, que la domination de Steffi a commencé. Quelque chose de similaire s’est produit pour Jannik : il a régné en maître en l’absence de son principal rival, Alcaraz, écarté pour cause de blessure. Que se serait‐il passé si Monica et Carlos avaient été en lice ? Nous ne le saurons jamais. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont manqué au tennis. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 16:37