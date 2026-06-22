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La compa­raison plus que limite de Chris Evert à propos de Sinner : « Lorsque Monica Seles a été poignardée, c’est à partir de ce moment‐là que Steffi Graf a commencé à dominer. C’est ce qu’il s’est passé avec Jannik pendant l’ab­sence d’Alcaraz »

Par
Thomas S
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On se demande bien où Chris Evert veut en venir avec une telle déclaration.

Récemment inter­viewée par le quoti­dien italien, le Corriere della Sera, à une semaine du début de Wimbledon, l’an­cienne numéro 1 mondiale a utilisé une compa­raison tota­le­ment inap­pro­priée, en plus d’être inexacte sur l’ac­tuelle domi­na­tion de Jannik Sinner.

Selon l’Américaine, l’Italien, comme Steffi Graf en son temps suite à la tenta­tive d’as­sas­sinat sur Monica Seles, a profité de la bles­sure et l’ab­sence de Carlos Alcaraz pour imposer sa domination.

Sauf que Chris Evert oublie tota­le­ment que Sinner a été numéro 1 mondial de juin 2024 à septembre 2025, période pendant laquelle Alcaraz était bel et bien présent sur le circuit. 

« Je voudrais attirer votre atten­tion sur un détail. En 1993, lorsque Monica Seles a été poignardée, elle était numéro un : c’est à partir de ce moment‐là, en son absence, que la domi­na­tion de Steffi a commencé. Quelque chose de simi­laire s’est produit pour Jannik : il a régné en maître en l’absence de son prin­cipal rival, Alcaraz, écarté pour cause de bles­sure. Que se serait‐il passé si Monica et Carlos avaient été en lice ? Nous ne le saurons jamais. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont manqué au tennis. »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 16:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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