On se demande bien où Chris Evert veut en venir avec une telle déclaration.

Récemment inter­viewée par le quoti­dien italien, le Corriere della Sera, à une semaine du début de Wimbledon, l’an­cienne numéro 1 mondiale a utilisé une compa­raison tota­le­ment inap­pro­priée, en plus d’être inexacte sur l’ac­tuelle domi­na­tion de Jannik Sinner.

Selon l’Américaine, l’Italien, comme Steffi Graf en son temps suite à la tenta­tive d’as­sas­sinat sur Monica Seles, a profité de la bles­sure et l’ab­sence de Carlos Alcaraz pour imposer sa domination.

Sauf que Chris Evert oublie tota­le­ment que Sinner a été numéro 1 mondial de juin 2024 à septembre 2025, période pendant laquelle Alcaraz était bel et bien présent sur le circuit.

« Je voudrais attirer votre atten­tion sur un détail. En 1993, lorsque Monica Seles a été poignardée, elle était numéro un : c’est à partir de ce moment‐là, en son absence, que la domi­na­tion de Steffi a commencé. Quelque chose de simi­laire s’est produit pour Jannik : il a régné en maître en l’absence de son prin­cipal rival, Alcaraz, écarté pour cause de bles­sure. Que se serait‐il passé si Monica et Carlos avaient été en lice ? Nous ne le saurons jamais. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont manqué au tennis. »