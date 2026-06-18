Après plusieurs mois de rumeurs et une annonce la semaine dernière, Serena Williams (44 ans) a signé son grand retour à la compétition en double au Queen’s la semaine dernière. .
Dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, le journaliste Jon Wertheim a évoqué l’engouement du retour de la légende américaine.
« Serena a donné sa conférence de presse au Queen’s Club pendant la finale masculine de Roland‐Garros, et cela a fait beaucoup parler. Cela a même probablement fait plus parler que le match lui‐même, qui était pourtant un tournoi du Grand Chelem. Je trouve qu’elle était superbe. »
Un point de vue américain, car à l’échelle mondiale, et plus particulièrement en Europe, il est difficile d’imaginer que le retour de Serena Williams ait éclipsé la finale du plus prestigieux tournoi sur terre battue.
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 11:59