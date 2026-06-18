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« La confé­rence de presse de retour de Serena Williams a proba­ble­ment fait plus parler que la finale entre Zverev et Cobolli à Roland‐Garros », estime le jour­na­liste Jon Wertheim

Par
Baptiste Mulatier
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Après plusieurs mois de rumeurs et une annonce la semaine dernière, Serena Williams (44 ans) a signé son grand retour à la compé­ti­tion en double au Queen’s la semaine dernière. .

Dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, le jour­na­liste Jon Wertheim a évoqué l’en­goue­ment du retour de la légende américaine. 

« Serena a donné sa confé­rence de presse au Queen’s Club pendant la finale mascu­line de Roland‐Garros, et cela a fait beau­coup parler. Cela a même proba­ble­ment fait plus parler que le match lui‐même, qui était pour­tant un tournoi du Grand Chelem. Je trouve qu’elle était superbe. »

Un point de vue améri­cain, car à l’échelle mondiale, et plus parti­cu­liè­re­ment en Europe, il est diffi­cile d’ima­giner que le retour de Serena Williams ait éclipsé la finale du plus pres­ti­gieux tournoi sur terre battue.

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 11:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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