Après plusieurs mois de rumeurs et une annonce la semaine dernière, Serena Williams (44 ans) a signé son grand retour à la compé­ti­tion en double au Queen’s la semaine dernière. .

Dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, le jour­na­liste Jon Wertheim a évoqué l’en­goue­ment du retour de la légende américaine.

« Serena a donné sa confé­rence de presse au Queen’s Club pendant la finale mascu­line de Roland‐Garros, et cela a fait beau­coup parler. Cela a même proba­ble­ment fait plus parler que le match lui‐même, qui était pour­tant un tournoi du Grand Chelem. Je trouve qu’elle était superbe. »

Un point de vue améri­cain, car à l’échelle mondiale, et plus parti­cu­liè­re­ment en Europe, il est diffi­cile d’ima­giner que le retour de Serena Williams ait éclipsé la finale du plus pres­ti­gieux tournoi sur terre battue.