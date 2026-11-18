Si après sa séparation avec Elina Svitolina, Gaël Monfils avait décidé de ne pas participer aux derniers tournois de sa carrière à Lyon et Paris, l’Ukrainienne est elle restée concentrée sur sa fin de saison.
Dans des propos relayés par Tennis365 après sa défaite en finale du Masters contre Mirra Andreeva, la 6e mondiale a assuré que la question de ne pas participer au prestigieux tournoi de fin de saison ne s’était pas posée.
« Non, cela ne s’est jamais posé pour moi. J’en avais parlé avec Gaël, et il m’avait également dit que la priorité pour moi était de terminer ma saison en beauté, car cela a toujours été mon objectif : être ici pour terminer la saison. En tenant compte de tout, y compris des aspects psychologiques, comme les problèmes que j’ai rencontrés, mon objectif était de participer à ce tournoi, et il Gaël m’a donc soutenue dans cette démarche ; Nous avons désormais le temps de vraiment tout mettre en place, notamment avec notre fille. Je suis contente que cette saison soit enfin terminé. Je vais pouvoir prendre le temps de me reposer, de me ressourcer et de profiter de moments avec ma fille, parce que je ne l’ai pas vue depuis un certain temps. Et c’est maintenant le moment de le faire. »
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 09:58