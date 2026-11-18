Si après sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, Gaël Monfils avait décidé de ne pas parti­ciper aux derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, l’Ukrainienne est elle restée concen­trée sur sa fin de saison.

Dans des propos relayés par Tennis365 après sa défaite en finale du Masters contre Mirra Andreeva, la 6e mondiale a assuré que la ques­tion de ne pas parti­ciper au pres­ti­gieux tournoi de fin de saison ne s’était pas posée.

« Non, cela ne s’est jamais posé pour moi. J’en avais parlé avec Gaël, et il m’avait égale­ment dit que la prio­rité pour moi était de terminer ma saison en beauté, car cela a toujours été mon objectif : être ici pour terminer la saison. En tenant compte de tout, y compris des aspects psycho­lo­giques, comme les problèmes que j’ai rencon­trés, mon objectif était de parti­ciper à ce tournoi, et il Gaël m’a donc soutenue dans cette démarche ; Nous avons désor­mais le temps de vrai­ment tout mettre en place, notam­ment avec notre fille. Je suis contente que cette saison soit enfin terminé. Je vais pouvoir prendre le temps de me reposer, de me ressourcer et de profiter de moments avec ma fille, parce que je ne l’ai pas vue depuis un certain temps. Et c’est main­te­nant le moment de le faire. »