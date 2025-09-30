Alors que l’Open d’Australie, l’US Open (en 2021) et Wimbledon (en 2025) ont adopté l’arbitrage électronique, généralisé par l’ATP sur l’ensemble du circuit depuis le début de saison, les juges de lignes seront toujours présents à Roland‐Garros en 2026.
« A l’occasion du prochain tournoi de Roland‐Garros, la FFT continuera de mettre à l’honneur l’excellence de l’arbitrage français, reconnue à travers le monde entier, et qui apporte entière satisfaction à l’organisation du tournoi », a annoncé la Fédération Française de Tennis (FFT) dans un communiqué.
Une décision honorable.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 09:05