Alors que l’Open d’Australie, l’US Open (en 2021) et Wimbledon (en 2025) ont adopté l’ar­bi­trage élec­tro­nique, géné­ra­lisé par l’ATP sur l’en­semble du circuit depuis le début de saison, les juges de lignes seront toujours présents à Roland‐Garros en 2026. 

« A l’oc­ca­sion du prochain tournoi de Roland‐Garros, la FFT conti­nuera de mettre à l’hon­neur l’ex­cel­lence de l’ar­bi­trage fran­çais, reconnue à travers le monde entier, et qui apporte entière satis­fac­tion à l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi », a annoncé la Fédération Française de Tennis (FFT) dans un communiqué. 

Une déci­sion honorable. 

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 09:05

