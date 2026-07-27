Accueil ATP - WTA

La décla­ra­tion d’amour d’Anastasia Pavlyuchenkova à Novak Djokovic : « Si on aime le tennis, on doit prendre le temps d’apprécier cela et simple­ment profiter de le voir jouer tant qu’on le peut »

Par
Thomas S
-
9

Si Anastasia Pvyluchenkova n’a disputé que 10 petits matchs en 2026 à cause de pépins physiques, cela ne l’empêche pas de suivre avec assi­duité le résultat de ses collègues du circuit, féminin comme masculin.

Récemment inter­rogée sur le cas de Novak Djokovic lors de l’émis­sion russe, Bolshe, la double fina­liste en Grand Chelem lui a fait comme une décla­ra­tion d’amour et d’admiration. 

« C’est incroyable ce que fait Djokovic. Je veux dire, il y a le profes­sion­na­lisme, et lui, il le porte à un tout autre niveau. C’est un peu comme LeBron James, c’est la même chose, et Tom Brady aussi d’ailleurs : ils conti­nuent à jouer à leur meilleur niveau à un âge où la plupart des joueurs ont déjà pris leur retraite. En tant que fans, et si on aime le tennis, on doit prendre le temps d’apprécier cela et simple­ment profiter de le voir jouer tant qu’on le peut. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 14:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥