Si Anastasia Pvyluchenkova n’a disputé que 10 petits matchs en 2026 à cause de pépins physiques, cela ne l’empêche pas de suivre avec assiduité le résultat de ses collègues du circuit, féminin comme masculin.
Récemment interrogée sur le cas de Novak Djokovic lors de l’émission russe, Bolshe, la double finaliste en Grand Chelem lui a fait comme une déclaration d’amour et d’admiration.
« C’est incroyable ce que fait Djokovic. Je veux dire, il y a le professionnalisme, et lui, il le porte à un tout autre niveau. C’est un peu comme LeBron James, c’est la même chose, et Tom Brady aussi d’ailleurs : ils continuent à jouer à leur meilleur niveau à un âge où la plupart des joueurs ont déjà pris leur retraite. En tant que fans, et si on aime le tennis, on doit prendre le temps d’apprécier cela et simplement profiter de le voir jouer tant qu’on le peut. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 14:59