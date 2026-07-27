Si Anastasia Pvyluchenkova n’a disputé que 10 petits matchs en 2026 à cause de pépins physiques, cela ne l’empêche pas de suivre avec assi­duité le résultat de ses collègues du circuit, féminin comme masculin.

Récemment inter­rogée sur le cas de Novak Djokovic lors de l’émis­sion russe, Bolshe, la double fina­liste en Grand Chelem lui a fait comme une décla­ra­tion d’amour et d’admiration.

« C’est incroyable ce que fait Djokovic. Je veux dire, il y a le profes­sion­na­lisme, et lui, il le porte à un tout autre niveau. C’est un peu comme LeBron James, c’est la même chose, et Tom Brady aussi d’ailleurs : ils conti­nuent à jouer à leur meilleur niveau à un âge où la plupart des joueurs ont déjà pris leur retraite. En tant que fans, et si on aime le tennis, on doit prendre le temps d’apprécier cela et simple­ment profiter de le voir jouer tant qu’on le peut. »