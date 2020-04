C’est une décision forte que vient de prendre la LTA, fédération britannique. Dans un communiqué, la LTA annonce le déblocage de 20 millions de livres (soit environ 22,6 millions d’euros) afin d’aider ses joueurs, entraîneurs, licenciés et les clubs pour faire face à la crise du coronavirus. « Le but est de garantir que le tennis en Grande-Bretagne sorte de cette période de crise dans une position forte et saine et que le sport puisse reprendre son rôle dès que les conditions le permettront, précise le communiqué. Ce financement aidera ceux qui ont été le plus gravement touchés par la pandémie et qui ont vu leurs revenus diminuer tout en devant continuer à payer leurs factures et à subvenir aux besoins de leurs familles. »

Scott Lloyd, directeur général de la LTA, a annoncé qu’il réduira de 20 % son salaire comme tous les membres de sa direction.

Les différentes mesures :

Pour les coachs…

– Subventions du soutien financier pour les entraîneurs et tuteurs à temps plein accrédités par la LTA, aussi bien les travailleurs autonomes et ceux inscrits en tant qu’administrateurs uniques de sociétés anonymes (valeur d’environ 4 millions de livres)

– Un fonds d’aide aux personnes en difficulté d’un montant maximal d’un million de livres qui accorde des prêts sans intérêt pour les entraîneurs pouvant aller jusqu’à 5 000 livres

– Une ligne d’assistance téléphonique dédiée et une expertise juridique pour aider et identifier le soutien à réclamer au gouvernement

– Accès gratuit aux cours de formation professionnelle continue en ligne

– Prolongation temporaire des accréditations de la LTA

Pour les joueurs professionnels…

– Poursuite du financement de son réseau de 60 centres régionaux de développement des joueurs LTA et des deux académies nationales afin qu’ils puissent reprendre une activité normale dès la reprise

– Poursuite du versement des subventions aux joueurs du programme LTA et de classe mondiale pour les joueurs en fauteuil

– Nouvelle subvention de soutien pour les joueurs britanniques classés (ATP et WTA) entre 101 et 750 en simple et entre 101 et 250 en double

– Augmentation des prix des événements du British Tour et amélioration du système de bonus lié aux événements professionnels

– Fourniture de kits d’entraînement physique à domicile avec des séances d’entraînement virtuel et des services médicaux à distance

– Soutien accru à la santé mentale et au bien-être

Pour les joueurs amateurs…

– Série de vidéos d’activités de tennis et de remise en forme en ligne qui peuvent être faites à la maison ou dans le jardin

– Des contenus d’activités dédiées aux enfants et aux plus de 70 ans

– Un programme amélioré de contenus numériques et de médias sociaux pour divertir les amateurs de tennis à domicile

– Utilisation des canaux numériques LTA pour transmettre les principaux messages de santé publique du gouvernement

– Don d’un milliers de raquettes de tennis et de cartes d’activités à distribuer aux enfants des communautés défavorisées via les StreetGames

LTA announces a multi-million pound package of support for tennis venues, coaches, officials and players to combat the impact of coronavirus

Full details of the comprehensive package available 👉 https://t.co/i67qGottFR pic.twitter.com/ElongJlgB3

— LTA (@the_LTA) April 3, 2020