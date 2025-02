Le nouveau format du double mixte à l’US Open devrait attirer certains cadors du circuit.

Dans des propos relayés par Tennis.com, le 8e joueur mondial, Alex de Minaur, a annoncé son inten­tion de parti­ciper à cette compé­ti­tion avec sa fiancée, Katie Boulter (27e mondiale).

« Personnellement, j’aime beau­coup jouer en double mixte, donc je pense que ce sera amusant et exci­tant de jouer en double mixte avec Katie. »

Will we see power couple @alexdeminaur and @katiecboulter in @usopen mixed ?