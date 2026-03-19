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La grande prédic­tion d’Andy Roddick : « Il fallait juste que je le dise à voix haute »

Par
Baptiste Mulatier
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Classée 9e mondiale à seule­ment 19 ans, Victoria Mboko impres­sionne les obser­va­teurs et notam­ment Andy Roddick. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial a fait une prédic­tion auda­cieuse concer­nant la jeune canadienne. 

« Mboko va remporter un Grand Chelem dans les deux prochaines années. Il fallait juste que je le dise à voix haute. Elle joue bien chaque semaine. On parle de Sabalenka et elle est en posi­tion de gagner à chaque tournoi. Mboko n’en est pas encore là, mais cette année, elle atteint les quarts de finale ou mieux à chaque tournoi. Elle remporte sans cesse des matchs diffi­ciles en trois sets ; quand elle commen­cera à renverser la tendance et à trans­former ces victoires en trois sets en victoires en deux sets, ce qu’elle fera, atten­tion… Elle n’est sur le circuit que depuis huit mois. Sa défaite contre Sabalenka à Indian Wells ne me dérange pas du tout. Elle est en pleine progres­sion. Elle est physi­que­ment forte et capable de résister à la pres­sion des grands tour­nois. Plus elle avance, plus elle m’impressionne. Elle n’a pas besoin de jouer à son meilleur niveau pour gagner des matchs. Elle est très douée pour ne pas bien jouer au premier, deuxième ou troi­sième tour, mais elle est toujours là en quarts de finale. C’est très impor­tant pour une jeune joueuse. Donnez‐moi jusqu’à la fin de 2028, mais je pense qu’elle rempor­tera un tournoi du Grand Chelem. »

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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