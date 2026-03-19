Classée 9e mondiale à seule­ment 19 ans, Victoria Mboko impres­sionne les obser­va­teurs et notam­ment Andy Roddick.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial a fait une prédic­tion auda­cieuse concer­nant la jeune canadienne.

« Mboko va remporter un Grand Chelem dans les deux prochaines années. Il fallait juste que je le dise à voix haute. Elle joue bien chaque semaine. On parle de Sabalenka et elle est en posi­tion de gagner à chaque tournoi. Mboko n’en est pas encore là, mais cette année, elle atteint les quarts de finale ou mieux à chaque tournoi. Elle remporte sans cesse des matchs diffi­ciles en trois sets ; quand elle commen­cera à renverser la tendance et à trans­former ces victoires en trois sets en victoires en deux sets, ce qu’elle fera, atten­tion… Elle n’est sur le circuit que depuis huit mois. Sa défaite contre Sabalenka à Indian Wells ne me dérange pas du tout. Elle est en pleine progres­sion. Elle est physi­que­ment forte et capable de résister à la pres­sion des grands tour­nois. Plus elle avance, plus elle m’impressionne. Elle n’a pas besoin de jouer à son meilleur niveau pour gagner des matchs. Elle est très douée pour ne pas bien jouer au premier, deuxième ou troi­sième tour, mais elle est toujours là en quarts de finale. C’est très impor­tant pour une jeune joueuse. Donnez‐moi jusqu’à la fin de 2028, mais je pense qu’elle rempor­tera un tournoi du Grand Chelem. »