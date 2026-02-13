Chez « The Coach », les revi­re­ments de stra­tégie sont régu­liers et peuvent surprendre. Présent au Brésil pour ouvrir une énième fran­chise de son académie, Patrick a fait une confi­dence qui est passée un peu inaperçue mais qui est clai­re­ment un chan­ge­ment de cap.

« Je n’ai plus envie de coacher au quoti­dien. Je suis main­te­nant concentré sur mon académie et son exten­sion. On peut réaliser quelque chose d’unique dans l’his­toire du tennis et c’est un projet qui m’ex­cite. Je veux aider au déve­lop­pe­ment du tennis brési­lien, et établir des passe­relles entre nos deux pays, accueillir des athlètes, innover, élaborer des échanges de compétences. »

Cette mission est plus qu’ho­no­rable et bien éloi­gnée de celle de coach d’un cham­pion sur le circuit. Malgré ces décla­ra­tions, on imagine mal le Français refuser une colla­bo­ra­tion avec un top player.