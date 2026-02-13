Chez « The Coach », les revirements de stratégie sont réguliers et peuvent surprendre. Présent au Brésil pour ouvrir une énième franchise de son académie, Patrick a fait une confidence qui est passée un peu inaperçue mais qui est clairement un changement de cap.
« Je n’ai plus envie de coacher au quotidien. Je suis maintenant concentré sur mon académie et son extension. On peut réaliser quelque chose d’unique dans l’histoire du tennis et c’est un projet qui m’excite. Je veux aider au développement du tennis brésilien, et établir des passerelles entre nos deux pays, accueillir des athlètes, innover, élaborer des échanges de compétences. »
Cette mission est plus qu’honorable et bien éloignée de celle de coach d’un champion sur le circuit. Malgré ces déclarations, on imagine mal le Français refuser une collaboration avec un top player.
Publié le vendredi 13 février 2026 à 11:21