La joueuse belge Alison Van Uytvanck doit s’en vouloir. Elle a posté sur les réseaux sociaux les travaux de la WTA concernant le nouveau calendrier de la saison 2020. Logiquement, elle a vite effacé le message mais certains l’avaient déjà soigneusement enregistré.

On y apprend que la WTA voudrait reprendre le circuit la semaine du 3 août, que Palerme serait le premier tournoi de cette reprise en Europe, et que Washington serait celui en Amérique du Nord. Ces suppositions ont toujours été finalement les mêmes depuis quelques mois avec la mise en place d’un calendrier double où il y a toujours un événement sur le vieux continent et un autre pour le continent américain.

Loin d’être un « scoop », il ne reste que quelques jours à attendre pour connaître la décision qui sera mise réellement en place par les instances (ATP et WTA). L’annonce officielle doit intervenir le 15 juin.