AccueilATP - WTALa liste d'inscription pour l'Open d'Australie est tombée, les Français en force...
ATP - WTA

La liste d’ins­crip­tion pour l’Open d’Australie est tombée, les Français en force !

Thomas S
Par Thomas S

-

162

Ce mardi, à un mois et demi du début de l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie, l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem austra­lien a dévoilé des joueurs et joueuse inté­grants direc­te­ment le tableau principal. 

Parmi eux, 18 Français (14 hommes et 4 femmes) auxquels il faudra rajouter un joueur et une joueuse invités dans le cadre d’un accord de réci­pro­cité entre la fédé­ra­tion austra­lienne et française. 

À noter que quelques reve­nants ont utilisé leur clas­se­ment protégé. C’est notam­ment le cas de l’an­cienne numéro 1 mondiale, Karolina Pliskova, ou encore du local Thanasi Kokkinakis. 

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 14:14

Article précédent
Carlos Alcaraz à l’en­traî­ne­ment avec une légende absolue du football
Article suivant
Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Joao Fonseca : « Je n’avais jamais joué dans un lieu pareil aupa­ra­vant, c’est spécial »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.