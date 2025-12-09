Ce mardi, à un mois et demi du début de l’édition 2026 de l’Open d’Australie, l’organisation du Grand Chelem australien a dévoilé des joueurs et joueuse intégrants directement le tableau principal.
Parmi eux, 18 Français (14 hommes et 4 femmes) auxquels il faudra rajouter un joueur et une joueuse invités dans le cadre d’un accord de réciprocité entre la fédération australienne et française.
À noter que quelques revenants ont utilisé leur classement protégé. C’est notamment le cas de l’ancienne numéro 1 mondiale, Karolina Pliskova, ou encore du local Thanasi Kokkinakis.
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 14:14