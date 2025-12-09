Ce mardi, à un mois et demi du début de l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie, l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem austra­lien a dévoilé des joueurs et joueuse inté­grants direc­te­ment le tableau principal.

Parmi eux, 18 Français (14 hommes et 4 femmes) auxquels il faudra rajouter un joueur et une joueuse invités dans le cadre d’un accord de réci­pro­cité entre la fédé­ra­tion austra­lienne et française.

À noter que quelques reve­nants ont utilisé leur clas­se­ment protégé. C’est notam­ment le cas de l’an­cienne numéro 1 mondiale, Karolina Pliskova, ou encore du local Thanasi Kokkinakis.