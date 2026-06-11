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La ministre du bonheur n’est pas rassasiée !

Par
Laurent Trupiano
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Maintenant qu’elle est maman et tran­quille on ne s’at­ten­dait pas vrai­ment à cette nouvelle. Il semble­rait qu’Ons Jabeur veuille signer un come‐back. Son post est un peu « flou » mais visi­ble­ment elle se refait une santé. 

« De retour au travail, avec un peu plus d’amour dans le cœur qu’avant » a expliqué la joueuse tunisienne

On rappelle qu’Ons a été la première femme arabe et afri­caine à atteindre une finale de Grand Chelem, elle s’est illus­trée en dispu­tant les finales de Wimbledon en 2022 et 2023 ainsi que celle de l’US Open en 2022.

Ce message est donc une très bonne nouvelle pour ses fans et ils sont très très nombreux.

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 11:16

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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