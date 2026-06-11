Maintenant qu’elle est maman et tranquille on ne s’attendait pas vraiment à cette nouvelle. Il semblerait qu’Ons Jabeur veuille signer un come‐back. Son post est un peu « flou » mais visiblement elle se refait une santé.
« Back to work, with a little more love in my heart than before ❤️💪«— Haute Cadence – WTA (@Haute_Cadence) June 10, 2026
Ons Jabeur était éloignée des courts le temps de sa grossesse et semble préparer son retour 👀
Un retour en fin d’année ? en 2027 ? Devenir mère a porté chance à Belinda Bencic et à Elina Svitolina. En… pic.twitter.com/GtnTqqKRqx
« De retour au travail, avec un peu plus d’amour dans le cœur qu’avant » a expliqué la joueuse tunisienne
On rappelle qu’Ons a été la première femme arabe et africaine à atteindre une finale de Grand Chelem, elle s’est illustrée en disputant les finales de Wimbledon en 2022 et 2023 ainsi que celle de l’US Open en 2022.
Ce message est donc une très bonne nouvelle pour ses fans et ils sont très très nombreux.
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 11:16