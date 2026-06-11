Maintenant qu’elle est maman et tran­quille on ne s’at­ten­dait pas vrai­ment à cette nouvelle. Il semble­rait qu’Ons Jabeur veuille signer un come‐back. Son post est un peu « flou » mais visi­ble­ment elle se refait une santé.

« Back to work, with a little more love in my heart than before ❤️💪«



Ons Jabeur était éloi­gnée des courts le temps de sa gros­sesse et semble préparer son retour 👀



Un retour en fin d’année ? en 2027 ? Devenir mère a porté chance à Belinda Bencic et à Elina Svitolina. En… pic.twitter.com/GtnTqqKRqx — Haute Cadence – WTA (@Haute_Cadence) June 10, 2026

« De retour au travail, avec un peu plus d’amour dans le cœur qu’avant » a expliqué la joueuse tunisienne

On rappelle qu’Ons a été la première femme arabe et afri­caine à atteindre une finale de Grand Chelem, elle s’est illus­trée en dispu­tant les finales de Wimbledon en 2022 et 2023 ainsi que celle de l’US Open en 2022.

Ce message est donc une très bonne nouvelle pour ses fans et ils sont très très nombreux.