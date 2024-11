Lors d’une inter­view avec son compa­triote Alex Corretja sur Movistar+, Paula Badosa a expliqué comment son compa­gnon, Stefanos Tsitsipas, l’avait aidée à se relever lors­qu’elle traver­sait une période extrê­me­ment compli­quée, en raison d’une bles­sure au dos.

« Je ne l’ou­blierai jamais. Je n’al­lais pas bien, je n’étais pas là où je voulais être. Et je lui ai dit : je pense que je vais me retirer cette année, je ne me vois pas revenir là‐dessus. Et il m’a regardé avec un visage comme si j’étais folle et m’a dit : ‘Tu vas bientôt retrouver le top 10’. Je l’ai regardé et je lui ai dit : ‘Tu m’aimes beau­coup (rires)’ », a raconté l’Espagnole, proche de la retraite et aujourd’hui 12e mondiale.