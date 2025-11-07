Si la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka n’aura pas lieu avant presque deux mois (le 28 décembre prochain à Dubaï), elle fait déjà beaucoup parler, notamment du côté de certains anciens joueurs, comme Tracy Austin, double lauréate de l’US Open et numéro 1 mondiale en 1980.
Alors qu’elle s’exprimait pour Tennis Channel, l’ex‐joueuse américaine a estimé que la Biélorusse n’avait pas beaucoup de chance de l’emporter en s’appuyant sur les précédentes confrontations dans cette exercice particulier.
« Billie Jean King et Bobby ont joué à armes égales, mais Bobby Riggs avait 55 ans et Billy environ 30 ans. C’était donc là toute la différence. Et quand Martina (Navratilova) a affronté Jimmy Connors en 1992, Jimmy Connors n’avait qu’un seul service, et Martina pouvait également jouer avec la moitié des couloirs, donc c’était plus large, et Connors a quand même gagné. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit équilibré. Peut‐être parce que nous pensons que Nick n’est plus un joueur actif, qu’il n’a pas joué depuis un certain temps et qu’Aryna est numéro 1 mondiale. Vous savez quel était mon match de rêve ? Je m’éloigne du sujet là ? Il y a environ 15 ans, je voulais Serena Williams et John McEnroe. Ça aurait été explosif. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 10:33