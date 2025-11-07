Si la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka n’aura pas lieu avant presque deux mois (le 28 décembre prochain à Dubaï), elle fait déjà beau­coup parler, notam­ment du côté de certains anciens joueurs, comme Tracy Austin, double lauréate de l’US Open et numéro 1 mondiale en 1980.

Alors qu’elle s’ex­pri­mait pour Tennis Channel, l’ex‐joueuse améri­caine a estimé que la Biélorusse n’avait pas beau­coup de chance de l’emporter en s’ap­puyant sur les précé­dentes confron­ta­tions dans cette exer­cice particulier.

« Billie Jean King et Bobby ont joué à armes égales, mais Bobby Riggs avait 55 ans et Billy environ 30 ans. C’était donc là toute la diffé­rence. Et quand Martina (Navratilova) a affronté Jimmy Connors en 1992, Jimmy Connors n’avait qu’un seul service, et Martina pouvait égale­ment jouer avec la moitié des couloirs, donc c’était plus large, et Connors a quand même gagné. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit équi­libré. Peut‐être parce que nous pensons que Nick n’est plus un joueur actif, qu’il n’a pas joué depuis un certain temps et qu’Aryna est numéro 1 mondiale. Vous savez quel était mon match de rêve ? Je m’éloigne du sujet là ? Il y a environ 15 ans, je voulais Serena Williams et John McEnroe. Ça aurait été explosif. »