Les soutiens se multi­plient pour Simona Halep, suspendue pour un test anti‐dopage positif lors du dernier US Open.

L’Association des joueurs de tennis profes­sion­nels (PTPA), créée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil, tient à jouer son rôle dans ce genre d’af­faires. Elle a publié un message de soutien pour la Roumaine sur ses réseaux sociaux.

« La PTPA s’en­gage à garantir que Simona Halep, et chaque joueur, béné­ficie d’un appel équi­table et d’une procé­dure régu­lière. Nous nous battrons pour ses droits et cher­che­rons à défendre l’équité et la trans­pa­rence pour tous les joueurs », a écrit la PTPA.

Son ancien entraî­neur, Darren Cahill, sa compa­triote Sorana Cirstea ou encore Alizé Cornet ont égale­ment volé à son secours ces derniers jours.