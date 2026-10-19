Alors que de nombreuses circu­laient depuis la retraite anti­cipée de Gaël Monfils, qui devait jouer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon, Vienne et Paris, l’épouse et mère de la fille du Français, Elina Svitolina, a annoncé leur divorce ce lundi matin.

Une nouvelle qui a suscité de nombreuses réac­tions sous la publi­ca­tion Instagram de l’Ukrainienne, notam­ment de la part d’autres joueurs du circuit.

Sloane Stephens, Fabio Fognini, Naomi Osaka ou encore Marta Kostyuk ont tous posté des coeurs en guise de soutien.

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La décla­ra­tion de Gaël Monfils est main­te­nant forcé­ment très attendue.