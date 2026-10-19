Alors que de nombreuses circulaient depuis la retraite anticipée de Gaël Monfils, qui devait jouer les derniers tournois de sa carrière à Lyon, Vienne et Paris, l’épouse et mère de la fille du Français, Elina Svitolina, a annoncé leur divorce ce lundi matin.
Une nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions sous la publication Instagram de l’Ukrainienne, notamment de la part d’autres joueurs du circuit.
Sloane Stephens, Fabio Fognini, Naomi Osaka ou encore Marta Kostyuk ont tous posté des coeurs en guise de soutien.
La déclaration de Gaël Monfils est maintenant forcément très attendue.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 19:22