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La réac­tion de Fognini, Osaka et d’autres joueurs suite au divorce de Monfils et Svitolina

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que de nombreuses circu­laient depuis la retraite anti­cipée de Gaël Monfils, qui devait jouer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon, Vienne et Paris, l’épouse et mère de la fille du Français, Elina Svitolina, a annoncé leur divorce ce lundi matin.

Une nouvelle qui a suscité de nombreuses réac­tions sous la publi­ca­tion Instagram de l’Ukrainienne, notam­ment de la part d’autres joueurs du circuit. 

Sloane Stephens, Fabio Fognini, Naomi Osaka ou encore Marta Kostyuk ont tous posté des coeurs en guise de soutien. 

Screenshot

La décla­ra­tion de Gaël Monfils est main­te­nant forcé­ment très attendue. 

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 19:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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