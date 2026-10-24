Accueil ATP - WTA

La réac­tion de Wawrinka après le message de Monfils sur son divorce avec Svitolina

Par
Baptiste Mulatier
-
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

« Même si elle ne devait d’explication à personne, Elina Svitolina a choisi de s’exprimer avec sincé­rité et en se montrant vulné­rable sur les raisons qui l’ont poussée à prendre cette déci­sion », a écrit Gaël Monfils dans un post Instagram, où il brise le silence sur son divorce avec Elina Svitolina et défend la mère de sa fille face aux critiques des derniers jours.

Stan Wawrinka a lui apporté son soutien à son ami en postant deux coeurs sous la publi­ca­tion Instagram du Français. 

Screenshot

S’il a pris sa retraite anti­cipée, sans parti­ciper aux derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, Gaël Monfils devrait, pour rappel, parti­ciper à la soirée d’adieu de Wawrinka à Genève aux côtés de Roger Federer et Andy Murray.

Une occa­sion pour le Parisien de dire au revoir à son public avant de se lancer dans la finance. 

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 15:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥