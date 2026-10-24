Stan Wawrinka a lui apporté son soutien à son ami en postant deux coeurs sous la publication Instagram du Français.
S’il a pris sa retraite anticipée, sans participer aux derniers tournois de sa carrière à Lyon et Paris, Gaël Monfils devrait, pour rappel, participer à la soirée d’adieu de Wawrinka à Genève aux côtés de Roger Federer et Andy Murray.
Une occasion pour le Parisien de dire au revoir à son public avant de se lancer dans la finance.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.