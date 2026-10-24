« Même si elle ne devait d’explication à personne, Elina Svitolina a choisi de s’exprimer avec sincé­rité et en se montrant vulné­rable sur les raisons qui l’ont poussée à prendre cette déci­sion », a écrit Gaël Monfils dans un post Instagram, où il brise le silence sur son divorce avec Elina Svitolina et défend la mère de sa fille face aux critiques des derniers jours.

Stan Wawrinka a lui apporté son soutien à son ami en postant deux coeurs sous la publi­ca­tion Instagram du Français.

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S’il a pris sa retraite anti­cipée, sans parti­ciper aux derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, Gaël Monfils devrait, pour rappel, parti­ciper à la soirée d’adieu de Wawrinka à Genève aux côtés de Roger Federer et Andy Murray.

Une occa­sion pour le Parisien de dire au revoir à son public avant de se lancer dans la finance.