« Face à Sabalenka, Kyrgios a eu une atti­tude et un compor­te­ment abso­lu­ment détes­tables. Ce type est détes­table, d’une suffi­sance, c’est pire que tout », a fustigé Sarah Pitkowski, ex‐29e mondiale, dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC le week‐end dernier au moment de s’ex­primer sur la « bataille des sexes ».

Informé de cette sortie, Nick Kyrgios n’a pas tardé à réagir. Fidèle à sa répu­ta­tion, l’Australien a livré une réponse aussi sèche que moqueuse sur le réseau social X.

« Qui ? », a simple­ment lâché le fina­liste de Wimbledon 2022, lais­sant entendre qu’il n’avait jamais entendu parler de l’ancienne joueuse française.

Nick Kyrgios dans le texte.