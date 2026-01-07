« Face à Sabalenka, Kyrgios a eu une attitude et un comportement absolument détestables. Ce type est détestable, d’une suffisance, c’est pire que tout », a fustigé Sarah Pitkowski, ex‐29e mondiale, dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC le week‐end dernier au moment de s’exprimer sur la « bataille des sexes ».
Informé de cette sortie, Nick Kyrgios n’a pas tardé à réagir. Fidèle à sa réputation, l’Australien a livré une réponse aussi sèche que moqueuse sur le réseau social X.
« Qui ? », a simplement lâché le finaliste de Wimbledon 2022, laissant entendre qu’il n’avait jamais entendu parler de l’ancienne joueuse française.
January 4, 2026
Nick Kyrgios dans le texte.
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 15:29