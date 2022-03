La guerre en Ukraine ne cesse de dicter l’ac­tua­lité du tennis ces derniers jours.

Alors que de plus en plus de fédé­ra­tions spor­tives ont décidé de bannir et d’ex­clure la Russie, l’ITF, la fédé­ra­tion inter­na­tio­nale de tennis, vient de leur emboiter le pas en déci­dant d’ex­clure la Russie mais aussi la Biélorussie, alliée de ces premiers, des compé­tions par équipes que sont la Coupe Davis et la Fed Cup (ou Billy Jan King Cup).

L’ATP et la WTA ne sont pas en reste puis­qu’ils ont décidé de supprimer le tournoi féminin et masculin de Moscou du calen­drier et de retirer le drapeau russe aux côtés du nom des joueurs. Malgré tout, et « pour le moment », les joueurs et joueuses russes ne sont pas inquiétés concer­nant leur parti­ci­pa­tion au circuit ainsi qu’aux tour­nois du Grand Chelem.

« Pour l’ins­tant, les joueurs de Russie et de Biélorussie conti­nue­ront d’être auto­risés à parti­ciper aux compé­ti­tions inter­na­tio­nales de tennis sur le circuit et aux tour­nois du Grand Chelem. Toutefois, ils ne pour­ront pas concourir sous le nom ou le drapeau de la Russie ou du Belarus jusqu’à nouvel ordre. »