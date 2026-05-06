Comme d’ha­bi­tude, Toni Nadal avait des choses à dire lors de sa dernière inter­ven­tion sur Radioestadio Noche.

Après s’être montré très franc avec Alexander Zverev, humilié par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, Toni Nadal a une nouvelle fois proposé une mesure forte afin de faire évoluer un tennis devenu trop prévi­sible et ennuyeux à son goût.

« Une mesure que je propo­se­rais pour changer le tennis serait de jouer avec une raquette plus petite », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal avant de déve­lopper. « Les instances du tennis devraient faire quelque chose pour changer le jeu. Parfois, ce n’est tout simple­ment pas très attrayant. Beaucoup de gens aujourd’hui ne seront pas d’accord, mais le vrai problème, c’est que la balle va de plus en plus vite. Aujourd’hui, c’est souvent simple­ment un concours pour voir qui peut frapper la balle le plus fort. Avec des mouve­ments aussi rapides – accé­lérer pour frapper la balle, freiner et recom­mencer –, le corps atteint faci­le­ment ses limites et se blesse. Je pense qu’on devrait essayer de ralentir un peu le rythme du jeu. »