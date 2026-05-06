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La solu­tion radi­cale de Toni Nadal pour faire évoluer le tennis : « Beaucoup de gens ne seront pas d’ac­cord, mais voici la mesure que je propo­se­rais pour changer le jeu »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Comme d’ha­bi­tude, Toni Nadal avait des choses à dire lors de sa dernière inter­ven­tion sur Radioestadio Noche.

Après s’être montré très franc avec Alexander Zverev, humilié par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, Toni Nadal a une nouvelle fois proposé une mesure forte afin de faire évoluer un tennis devenu trop prévi­sible et ennuyeux à son goût. 

« Une mesure que je propo­se­rais pour changer le tennis serait de jouer avec une raquette plus petite », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal avant de déve­lopper. « Les instances du tennis devraient faire quelque chose pour changer le jeu. Parfois, ce n’est tout simple­ment pas très attrayant. Beaucoup de gens aujourd’hui ne seront pas d’accord, mais le vrai problème, c’est que la balle va de plus en plus vite. Aujourd’hui, c’est souvent simple­ment un concours pour voir qui peut frapper la balle le plus fort. Avec des mouve­ments aussi rapides – accé­lérer pour frapper la balle, freiner et recom­mencer –, le corps atteint faci­le­ment ses limites et se blesse. Je pense qu’on devrait essayer de ralentir un peu le rythme du jeu. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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