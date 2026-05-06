Comme d’habitude, Toni Nadal avait des choses à dire lors de sa dernière intervention sur Radioestadio Noche.
Après s’être montré très franc avec Alexander Zverev, humilié par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, Toni Nadal a une nouvelle fois proposé une mesure forte afin de faire évoluer un tennis devenu trop prévisible et ennuyeux à son goût.
« Une mesure que je proposerais pour changer le tennis serait de jouer avec une raquette plus petite », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal avant de développer. « Les instances du tennis devraient faire quelque chose pour changer le jeu. Parfois, ce n’est tout simplement pas très attrayant. Beaucoup de gens aujourd’hui ne seront pas d’accord, mais le vrai problème, c’est que la balle va de plus en plus vite. Aujourd’hui, c’est souvent simplement un concours pour voir qui peut frapper la balle le plus fort. Avec des mouvements aussi rapides – accélérer pour frapper la balle, freiner et recommencer –, le corps atteint facilement ses limites et se blesse. Je pense qu’on devrait essayer de ralentir un peu le rythme du jeu. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 16:06