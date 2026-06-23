La suspen­sion pour quatre ans de Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, fait énor­mé­ment parler.

Si certains obser­va­teurs, comme le jour­na­liste Benoît Maylin, expliquent que le règle­ment a été respectée, d’autres ont du mal à comprendre la dureté de la sanc­tion contre la joueuse tchèque, qui a refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025.

The four‐year ban for Vondrousova is so far too severe. Has never failed a test, was dili­gent with her wherea­bouts, and her only omis­sion was refu­sing a test outside of her wherea­bouts times. Four‐years… that’s crazy. Where’s the common sense gone ? — John Millman (@johnhmillman) June 22, 2026

« La suspen­sion de quatre ans infligée à Vondrousova est bien trop sévère. Elle n’a jamais été contrôlée posi­tive, elle a toujours respecté scru­pu­leu­se­ment ses obli­ga­tions de loca­li­sa­tion, et sa seule infrac­tion a consisté à refuser un contrôle en dehors des horaires prévus pour sa loca­li­sa­tion. Quatre ans… c’est complè­te­ment fou. Où est passé le bon sens ? », a réagi l’an­cien 33e joueur mondial John Millman, obser­va­teur attentif du circuit.