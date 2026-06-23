La suspension pour quatre ans de Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, fait énormément parler.
Si certains observateurs, comme le journaliste Benoît Maylin, expliquent que le règlement a été respectée, d’autres ont du mal à comprendre la dureté de la sanction contre la joueuse tchèque, qui a refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre 2025.
The four‐year ban for Vondrousova is so far too severe. Has never failed a test, was diligent with her whereabouts, and her only omission was refusing a test outside of her whereabouts times. Four‐years… that’s crazy. Where’s the common sense gone ?— John Millman (@johnhmillman) June 22, 2026
« La suspension de quatre ans infligée à Vondrousova est bien trop sévère. Elle n’a jamais été contrôlée positive, elle a toujours respecté scrupuleusement ses obligations de localisation, et sa seule infraction a consisté à refuser un contrôle en dehors des horaires prévus pour sa localisation. Quatre ans… c’est complètement fou. Où est passé le bon sens ? », a réagi l’ancien 33e joueur mondial John Millman, observateur attentif du circuit.
Publié le mardi 23 juin 2026 à 15:45