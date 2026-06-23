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« La suspen­sion de quatre ans infligée à Marketa Vondrousova est bien trop sévère. Où est passé le bons sens ? », s’in­digne John Millman

Par
Baptiste Mulatier
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La suspen­sion pour quatre ans de Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, fait énor­mé­ment parler. 

Si certains obser­va­teurs, comme le jour­na­liste Benoît Maylin, expliquent que le règle­ment a été respectée, d’autres ont du mal à comprendre la dureté de la sanc­tion contre la joueuse tchèque, qui a refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025. 

« La suspen­sion de quatre ans infligée à Vondrousova est bien trop sévère. Elle n’a jamais été contrôlée posi­tive, elle a toujours respecté scru­pu­leu­se­ment ses obli­ga­tions de loca­li­sa­tion, et sa seule infrac­tion a consisté à refuser un contrôle en dehors des horaires prévus pour sa loca­li­sa­tion. Quatre ans… c’est complè­te­ment fou. Où est passé le bon sens ? », a réagi l’an­cien 33e joueur mondial John Millman, obser­va­teur attentif du circuit.

Publié le mardi 23 juin 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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