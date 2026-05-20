La tension continue de monter entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, inter­rogés à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, n’avaient pas écarté la possi­bi­lité d’un boycott du Grand Chelem pari­sien en cas d’échec des négo­cia­tions.

Selon les infor­ma­tions de L’Equipe, le boycott n’est pas encore d’actualité, mais plusieurs « top joueurs » auraient prévu de mani­fester leur mécon­ten­te­ment vendredi, à l’occasion du media day. Le quoti­dien explique qu’ils envi­sagent de mettre fin à leurs obli­ga­tions média­tiques au bout de quinze minutes exac­te­ment, « avant de quitter immé­dia­te­ment le Centre média sans accorder la moindre inter­view supplé­men­taire ».

Et alors que cette action ne devrait pas être la seule, Roland‐Garros a déjà apporté une première réponse, relayée par le journal.

« Nous regret­tons cette déci­sion des joueurs, qui péna­lise l’en­semble des parties prenantes du tournoi : les médias, les diffu­seurs, les équipes de la fédé­ra­tion et toute la famille du tennis qui suit avec enthou­siasme chaque édition de Roland‐Garros. La FFT pour­suit un dialogue continu avec les joueurs et a engagé de nouvelles initia­tives pour dialo­guer direc­te­ment avec eux ces dernières semaines : dès début mai, elle a proposé une réunion qui se tiendra ce vendredi 22 mai avec les joueurs concernés et leurs repré­sen­tants. La FFT est prête à un dialogue direct et constructif sur les enjeux de gouver­nance, afin de donner davan­tage de place aux joueurs dans la prise de déci­sion, de contri­buer à la protec­tion sociale des joueurs et de faire évoluer le partage de la valeur, et a formulé plusieurs pistes en ce sens lors de cette réunion. »

Ambiance…