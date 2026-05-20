Accueil ATP - WTA

La tension monte à Roland‐Garros : « Nous regret­tons cette déci­sion des joueurs, qui péna­lise l’en­semble des parties prenantes du tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
-
4008

La tension continue de monter entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, inter­rogés à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, n’avaient pas écarté la possi­bi­lité d’un boycott du Grand Chelem pari­sien en cas d’échec des négo­cia­tions

Selon les infor­ma­tions de L’Equipe, le boycott n’est pas encore d’actualité, mais plusieurs « top joueurs » auraient prévu de mani­fester leur mécon­ten­te­ment vendredi, à l’occasion du media day. Le quoti­dien explique qu’ils envi­sagent de mettre fin à leurs obli­ga­tions média­tiques au bout de quinze minutes exac­te­ment, « avant de quitter immé­dia­te­ment le Centre média sans accorder la moindre inter­view supplé­men­taire ».

Et alors que cette action ne devrait pas être la seule, Roland‐Garros a déjà apporté une première réponse, relayée par le journal. 

« Nous regret­tons cette déci­sion des joueurs, qui péna­lise l’en­semble des parties prenantes du tournoi : les médias, les diffu­seurs, les équipes de la fédé­ra­tion et toute la famille du tennis qui suit avec enthou­siasme chaque édition de Roland‐Garros. La FFT pour­suit un dialogue continu avec les joueurs et a engagé de nouvelles initia­tives pour dialo­guer direc­te­ment avec eux ces dernières semaines : dès début mai, elle a proposé une réunion qui se tiendra ce vendredi 22 mai avec les joueurs concernés et leurs repré­sen­tants. La FFT est prête à un dialogue direct et constructif sur les enjeux de gouver­nance, afin de donner davan­tage de place aux joueurs dans la prise de déci­sion, de contri­buer à la protec­tion sociale des joueurs et de faire évoluer le partage de la valeur, et a formulé plusieurs pistes en ce sens lors de cette réunion. » 

Ambiance…

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥