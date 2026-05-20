La tension continue de monter entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Après un communiqué commun des joueurs réclamant une part plus importantes des revenus, notamment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, interrogés à ce sujet en conférence de presse à Rome, n’avaient pas écarté la possibilité d’un boycott du Grand Chelem parisien en cas d’échec des négociations.
Selon les informations de L’Equipe, le boycott n’est pas encore d’actualité, mais plusieurs « top joueurs » auraient prévu de manifester leur mécontentement vendredi, à l’occasion du media day. Le quotidien explique qu’ils envisagent de mettre fin à leurs obligations médiatiques au bout de quinze minutes exactement, « avant de quitter immédiatement le Centre média sans accorder la moindre interview supplémentaire ».
Et alors que cette action ne devrait pas être la seule, Roland‐Garros a déjà apporté une première réponse, relayée par le journal.
« Nous regrettons cette décision des joueurs, qui pénalise l’ensemble des parties prenantes du tournoi : les médias, les diffuseurs, les équipes de la fédération et toute la famille du tennis qui suit avec enthousiasme chaque édition de Roland‐Garros. La FFT poursuit un dialogue continu avec les joueurs et a engagé de nouvelles initiatives pour dialoguer directement avec eux ces dernières semaines : dès début mai, elle a proposé une réunion qui se tiendra ce vendredi 22 mai avec les joueurs concernés et leurs représentants. La FFT est prête à un dialogue direct et constructif sur les enjeux de gouvernance, afin de donner davantage de place aux joueurs dans la prise de décision, de contribuer à la protection sociale des joueurs et de faire évoluer le partage de la valeur, et a formulé plusieurs pistes en ce sens lors de cette réunion. »
Ambiance…
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 15:05