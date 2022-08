La volonté de Murray pour la fin de carrière de Serena Williams

Depuis Cincinnati où il a été éliminé au 2e tour après une belle bagarre contre son compa­triote Cameron Norrie, Andy Murray a rendu un très bel hommage à son amie et ancienne parte­naire de double mixte à Wimbledon, Serena Williams. Il a aussi exprimé une volonté.

« C’est une tris­tesse pour le sport quand l’un de ses plus grands cham­pions arrête de jouer, mais il est inévi­table que cela arrive un jour ou l’autre. C’est juste que ça fait toujours un peu un choc quand vous le voyez parce que ce sont des gens, et Serena est certai­ne­ment l’un d’entre eux, qui ne semblent pas humains parfois, et vous pensez qu’ils peuvent juste conti­nuer encore et encore. J’espère que les 10 prochains jours ou les 2 à 3 semaines, peu importe, sa carrière sera vrai­ment bien célé­brée sans que ce soit néces­sai­re­ment un moment triste. C’est le moment de célé­brer sa carrière et tout ce qu’elle a fait pour le sport, parce que c’est immense », a souligné le Britannique au micro de Tennis TV.