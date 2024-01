La WTA et l’ATP ont annoncé ce mardi 9 janvier via un commu­niqué de presse de nouvelles règles allant dans le sens d’une nette amélio­ra­tion des condi­tions de jeu pour les joueuses et joueurs.

Tout d’abord concer­nant la program­ma­tion des matchs, plusieurs règles entre en vigueur dès janvier 2024 :

· Pas plus de 5 matchs par court sur une journée

· Aucun match débuté après 23h

· Matchs déplacés sur un autre court s’ils ne débutent pas avant 22h30

· Début des night sessions au plus tard à 19h30 (avec une recom­man­da­tion pour 18h30)

Et enfin concer­nant le sujet très contro­versé des balles, les deux instances s’en­gagent à homo­gé­néiser les balles utili­sées dans tous les tour­nois à partir de 2025. « L’intention est désor­mais d’évoluer vers une approche plus cohé­rente et centra­lisée de la part de l’ATP et de la WTA. »