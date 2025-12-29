Si la batailles des sexes, entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, remportée par l’Australien, ne restera pas dans les annales, elle a en tout cas le mérite de faire parler.
Alors que de nombreux observateurs se montrent très critique envers cette exhibition, d’autres estiment que l’adversaire de la Biélorusse n’aurait pas dû être un joueur en activité, mais un retraité comme lors de la première édition entre Billie Jean King et Bobby Riggs en 1973.
There is an alternate universe in which this event would be warmly received.— Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) December 28, 2025
And in this universe, Sabalenka’s opponent is a widely loved, sorely missed, retired ex‐pro.
Agassi, Goran, Safin, Tsonga, Thiem, De Potro, Murray… those types. https://t.co/mCY1AxL0NM
« Il existe un univers alternatif dans lequel cet événement serait chaleureusement accueilli. Et dans cet univers, l’adversaire de Sabalenka est un ex‐pro largement aimé, vivement regretté, retraité. Agassi, Goran, Safin, Tsonga, Thiem, De Potro, Murray… ce genre de joueurs », a écrit l’analyste tennis, Gill Gross.
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 16:16