AccueilATP - WTA"L'adversaire de Sabalenka aurait dû être un ancien joueur professionnel regretté des...
ATP - WTA

« L’adversaire de Sabalenka aurait dû être un ancien joueur profes­sionnel regretté des fans : Agassi, Ivanisevic, Safin, Tsonga, Thiem, De Potro, Murray, ce genre de joueurs », estime Gill Gross

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Si la batailles des sexes, entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, remportée par l’Australien, ne restera pas dans les annales, elle a en tout cas le mérite de faire parler.

Alors que de nombreux obser­va­teurs se montrent très critique envers cette exhi­bi­tion, d’autres estiment que l’ad­ver­saire de la Biélorusse n’au­rait pas dû être un joueur en acti­vité, mais un retraité comme lors de la première édition entre Billie Jean King et Bobby Riggs en 1973. 

« Il existe un univers alter­natif dans lequel cet événe­ment serait chaleu­reu­se­ment accueilli. Et dans cet univers, l’ad­ver­saire de Sabalenka est un ex‐pro large­ment aimé, vive­ment regretté, retraité. Agassi, Goran, Safin, Tsonga, Thiem, De Potro, Murray… ce genre de joueurs », a écrit l’ana­lyste tennis, Gill Gross.

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 16:16

Article précédent
Benoît Maylin après le duel entre Kyrgios et Sabalenka : « Enfin, on en a fini avec cette farce, ce pitoyable inter­mède bouffi de busi­ness, indi­geste, tota­le­ment bidon, qui n’aura de perfor­mance que celle, lamen­table, d’avoir sali le sport, le tennis, et la diffé­rence des sexes »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.