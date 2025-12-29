Si la batailles des sexes, entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, remportée par l’Australien, ne restera pas dans les annales, elle a en tout cas le mérite de faire parler.

Alors que de nombreux obser­va­teurs se montrent très critique envers cette exhi­bi­tion, d’autres estiment que l’ad­ver­saire de la Biélorusse n’au­rait pas dû être un joueur en acti­vité, mais un retraité comme lors de la première édition entre Billie Jean King et Bobby Riggs en 1973.

There is an alter­nate universe in which this event would be warmly received.



And in this universe, Sabalenka’s opponent is a widely loved, sorely missed, retired ex‐pro.



Agassi, Goran, Safin, Tsonga, Thiem, De Potro, Murray… those types. https://t.co/mCY1AxL0NM — Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) December 28, 2025

« Il existe un univers alter­natif dans lequel cet événe­ment serait chaleu­reu­se­ment accueilli. Et dans cet univers, l’ad­ver­saire de Sabalenka est un ex‐pro large­ment aimé, vive­ment regretté, retraité. Agassi, Goran, Safin, Tsonga, Thiem, De Potro, Murray… ce genre de joueurs », a écrit l’ana­lyste tennis, Gill Gross.