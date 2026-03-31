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L’ancien coach de Rafael Nadal prêt à lâcher un joueur fran­çais pour Iga Swiatek ?

Par
Thomas S
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Si l’in­for­ma­tion deve­nait offi­cielle, elle pour­rait faire grand bruit.

Membre de l’équipe de Rafael Nadal pendant plus de 15 ans et désor­mais coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, suite à une expé­rience non concluante avec Emma Raducanu, Francisco Roig serait le favori pour devenir le nouvel entraî­neur d’Iga Swiatek.

En recherche active d’un nouveau mentor quelques jours après sa sépa­ra­tion avec Wim Fissette, la joueuse polo­naise aurait ciblé le tech­ni­cien espa­gnol pour succéder au belge, selon la presse polonaise. 

Reste désor­mais à savoir si Roig serait prêt à lâcher Giovanni en plaine saison pour entraîner l’une des meilleures joueuses de planète…

Publié le mardi 31 mars 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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