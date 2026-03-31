Si l’information devenait officielle, elle pourrait faire grand bruit.
Membre de l’équipe de Rafael Nadal pendant plus de 15 ans et désormais coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, suite à une expérience non concluante avec Emma Raducanu, Francisco Roig serait le favori pour devenir le nouvel entraîneur d’Iga Swiatek.
En recherche active d’un nouveau mentor quelques jours après sa séparation avec Wim Fissette, la joueuse polonaise aurait ciblé le technicien espagnol pour succéder au belge, selon la presse polonaise.
Kim jest Francisco Roig, który ma być faworytem do roli trenera Igi Świątek ? Więcej także na kanale Program Tenisowy, link w komentarzu pic.twitter.com/liJF2iASRU— Dominik Senkowski (@dsenkowski07) March 31, 2026
Reste désormais à savoir si Roig serait prêt à lâcher Giovanni en plaine saison pour entraîner l’une des meilleures joueuses de planète…
Publié le mardi 31 mars 2026 à 16:40