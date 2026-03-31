Si l’in­for­ma­tion deve­nait offi­cielle, elle pour­rait faire grand bruit.

Membre de l’équipe de Rafael Nadal pendant plus de 15 ans et désor­mais coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, suite à une expé­rience non concluante avec Emma Raducanu, Francisco Roig serait le favori pour devenir le nouvel entraî­neur d’Iga Swiatek.

En recherche active d’un nouveau mentor quelques jours après sa sépa­ra­tion avec Wim Fissette, la joueuse polo­naise aurait ciblé le tech­ni­cien espa­gnol pour succéder au belge, selon la presse polonaise.

Kim jest Francisco Roig, który ma być fawo­rytem do roli trenera Igi Świątek ? Więcej także na kanale Program Tenisowy, link w komen­tarzu pic.twitter.com/liJF2iASRU — Dominik Senkowski (@dsenkowski07) March 31, 2026

Reste désor­mais à savoir si Roig serait prêt à lâcher Giovanni en plaine saison pour entraîner l’une des meilleures joueuses de planète…