Plus de 50 ans après la fameuse exhi­bi­tion, « Battle of the sexes », entre Billie Jean King et Bobby Riggs, bataille remportée par la première, Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka devraient nous offrir un remake, comme l’a annoncé l’Australien ce mardi dans une inter­view avec Talk Sport.

« Nous envi­sa­geons de le faire plus tard dans l’année, où le terrain sera légè­re­ment plus petit pour moi avec un seul service. Je suis vrai­ment nerveux à ce sujet parce qu’elle est dans la fleur de l’âge en ce moment, mais je suis toujours confiant que je l’au­rais (rires) », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2022.

😲💥🎾👇 Nick Kyrgios says that he and Aryna Sabalenka are thin­king about doing a ‘Battle of the Sexes’ match :



“We are thin­king about doing it later in the year, where the court is going to be slightly smaller for me and one serve.”



“[Continued] I’m really nervous for it… pic.twitter.com/pm987GRsga