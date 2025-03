Quelques jours après que la PTPA, l’as­so­cia­tion co‐fondée par Novak Djokovic en 2019, ait décidé d’at­ta­quer en justice les instances mondiales du tennis (ATP, WTA, ITF, ITIA), Andy Roddick est forcé­ment revenu sur cette infor­ma­tion dans le dernier épisode de son podcast.

Et si l’Américain n’est pas d’ac­cord avec tout, il n’est pas contre pour changer tota­le­ment la manière dont les revenus sont redis­tri­bués aux joueurs et joueuses.

« Nous voulons tous plus de prix pour les joueurs. Mais nous devons les distri­buer de manière respon­sable. Le fait que les Grands Chelems reversent seule­ment 15 % de leurs revenus totaux aux joueurs est tout simple­ment ridi­cule », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial avant d’évo­quer le problème du calen­drier. « La plupart des spécia­listes du tennis s’ac­cordent à dire que le calen­drier ne peut pas être de 11 mois. On ne peut pas avoir cinq jours entre les compé­ti­tions de 2024 et 2025, entre les finales ATP Next Gen et le début de la United Cup. Contentons‐nous de l’es­sen­tiel de leurs propos, à savoir souli­gner des problèmes dont l’exis­tence est large­ment connue. »