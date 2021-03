Après les récentes et nombreuses décla­ra­tions de Svitolina, Sabalenka, Isner, Rublev ou encore Schwartzman, tous réti­cents à une vacci­na­tion, les instances ont décidé de commu­ni­quer. Dans deux décla­ra­tions distinctes, l’ATP et la WTA ont tenté de rassurer les joueurs et les joueuses du circuit en leur deman­dant de fran­chir le pas afin que les choses puissent aller dans le bon sens. Cependant, l’ins­tance du tennis féminin affirme qu’elle n’obli­gera pas les joueuses à se faire vacciner.

« La WTA croit et encou­ra­gera toutes les joueuses de tennis à rece­voir le vaccin. Cela aidera à protéger les joueuses de tennis qui ont reçu le vaccin. Ce vaccin, à ceux qui n’ont pas été vaccinés, permettra à notre monde de revenir à la normale le plus rapi­de­ment possible. La WTA avec l’aide de nos conseillers médi­caux a été et conti­nuera à éduquer nos joueuses sur les diffé­rents vaccins et leurs avan­tages. Cela dit, la WTA n’exi­gera pas que les joueurs soient vaccinés, car c’est une déci­sion person­nelle que nous devrons respecter. »

De son côté, l’ATP semble se montrer un peu plus ferme : « L’ATP recom­mande que les joueurs de tennis soient vaccinés contre le COVID‐19, compte tenu des preuves scien­ti­fiques de la vacci­na­tion. Nous conti­nuons à soutenir les niveaux de distri­bu­tion établis dans le monde qui donnent la prio­rité à ceux dont le besoin est le plus grand. Nous travaillons très dur avec notre équipe médi­cale pour évaluer les stra­té­gies de vacci­na­tion lorsque nous aurons des doses de vaccins afin de pouvoir les distri­buer à nos joueurs. Toutes les mises à jour et les prochaines étapes liées à ce sujet seront commu­ni­quées en temps voulu. »

Entre les tensions poli­tiques et l’af­faire des vaccins, les prochaines semaines risquent d’être agitées au sein de l’as­so­cia­tion des joueurs de tennis professionnels.