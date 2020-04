Depuis deux jours, l’ATP et la WTA avaient changé leur logo pour arborer le même avec un slogan : « Tennis United ». Ce vendredi, les deux instances annoncent la création d’une nouvelle émission hebdomadaire appelée « Tennis United » et qui sera diffusée tous les vendredis sur les plateformes numériques de l’ATP et de la WTA. Ce show sera animé par Bethanie Mattek-Sands et Vasek Pospisil. Il proposera des entretiens avec des joueurs et joueuses ainsi que des personnalités influentes de la petite balle jaune. Il vous fera découvrir également les meilleurs posts de la semaine sur les réseaux sociaux et la partie caritative du tennis.

La première émission débutera par un message des joueurs pour remercier le personnel soignant qui lutte contre le COVID-19. Il sera suivi d’entretiens avec Félix Auger-Aliassime, Sofia Kenin, Jannik Sinner et Donna Vekic. Une émission que vous pourrait retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube de l’ATP et de la WTA.