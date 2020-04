Dans la foulée de l’annulation de Wimbledon, l’ATP et la WTA ont annoncé la prolongation de la suspension des circuits masculins et féminins pour une reprise espérée au lundi 13 juillet 2020. Autrement dit, les tournois de Stuttgart, Hertogenbosch, Queen’s, Halle, Majorque, Eastbourne du côté de l’ATP et Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne et Bad Homburg pour la WTA n’auront pas lieu.

Andrea Gaudenzi, patron de l’ATP, a expliqué cette décision : « Malheureusement, la pandémie du COVID-19 ne nous laisse pas le choix que de suspendre davantage le circuit. C’est une décision que nous avons prise en étroite collaboration avec nos membres et les autres instances dirigeantes du tennis. La santé et la sécurité restent la priorité absolue alors que nous relevons un défi sans précédent. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le circuit reprenne au plus vite et dès que cela sera possible en toute sécurité.«