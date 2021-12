À l’oc­ca­sion du Gala des Prix AS 2021 qui a eu lieu ce mardi soir à Madrid, Carlos Alcaraz (18 ans, 32e mondial) et Paula Badosa (24 ans, 8e mondiale) étaient évidem­ment invités et ils ont été honorés pour leur formi­dable saison.

Et lorsque les deux joueurs ont posé ensemble pour une photo souvenir, beau­coup d’ob­ser­va­teurs et notam­ment espa­gnols se sont affolés devant ces deux grands talents. S’il est quasi­ment certain qu’ils sont l’avenir et même déjà le présent du tennis ibérique, il ne serait égale­ment pas éton­nant de les voir grimper tout en haut de la hiérar­chie mondiale dans les années à venir.