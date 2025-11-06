AccueilInsoliteL'aveu de Jannik Sinner à propos de sa fameuse danse avec Iga...
InsoliteATP - WTA

L’aveu de Jannik Sinner à propos de sa fameuse danse avec Iga Swiatek à Wimbledon : « J’avais un peu bu avant »

Thomas S
Par Thomas S

-

353

Récemment de passage dans une émis­sion sur Sky Sports en Italie, Jannik Sinner s’est livré sur plusieurs sujets plus ou moins sérieux.

Notamment inter­rogé sur sa danse avec Iga Swiatek (voir vidéo ci‐dessous) lors de la fameuse soirée des cham­pions à Wimbledon en juillet dernier, le 2e joueur mondial, un poil gêné, a reconnu que l’al­cool l’avait un peu aidé à surmonter sa peur. 

« J’avais un peu bu avant, mais c’était mignon, c’était sympa », a déclaré l’Italien. 

Des propos qui prennent tout leur sens si l’on regarde de près le visage et les rictus du quadruple vain­queur en Grand Chelem sur les images de la danse ci‐dessus… 

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 15:15

Article précédent
Novak Djokovic répond clai­re­ment au président de la fédé­ra­tion italienne sur sa parti­ci­pa­tion au Masters : « Je ne sais pas d’où il tient cette infor­ma­tion. En tout cas, ce n’est pas de moi ni de mon équipe »
Article suivant
Swiatek à l’ar­bitre lors de sa défaite contre Anisimova : « Il est clai­re­ment ivre. Pouvez‐vous le faire sortir ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.