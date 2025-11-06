Récemment de passage dans une émission sur Sky Sports en Italie, Jannik Sinner s’est livré sur plusieurs sujets plus ou moins sérieux.
Notamment interrogé sur sa danse avec Iga Swiatek (voir vidéo ci‐dessous) lors de la fameuse soirée des champions à Wimbledon en juillet dernier, le 2e joueur mondial, un poil gêné, a reconnu que l’alcool l’avait un peu aidé à surmonter sa peur.
🦊: “Ay Ay… I drank a bit before it [laughs] but it was cute, it was cute!”
« J’avais un peu bu avant, mais c’était mignon, c’était sympa », a déclaré l’Italien.
Des propos qui prennent tout leur sens si l’on regarde de près le visage et les rictus du quadruple vainqueur en Grand Chelem sur les images de la danse ci‐dessus…
