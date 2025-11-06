Récemment de passage dans une émis­sion sur Sky Sports en Italie, Jannik Sinner s’est livré sur plusieurs sujets plus ou moins sérieux.

Notamment inter­rogé sur sa danse avec Iga Swiatek (voir vidéo ci‐dessous) lors de la fameuse soirée des cham­pions à Wimbledon en juillet dernier, le 2e joueur mondial, un poil gêné, a reconnu que l’al­cool l’avait un peu aidé à surmonter sa peur.

🎙️: Can you give a vote to your dance with Iga Swiatek ?



🦊: “Ay Ay… I drank a bit before it [laughs] but it was cute, it was cute!”



❤️🇮🇹🇵🇱 pic.twitter.com/Gprz5pZf5t — jannik files (@jannik_files) November 5, 2025

« J’avais un peu bu avant, mais c’était mignon, c’était sympa », a déclaré l’Italien.

Both Jannik Sinner (@janniksin) and @Iga.Swiatek won their first Wimbledon titles this past weekend at London’s All England Lawn Tennis & Croquet Club. To cele­brate, the two shared a dance at the cham­pion­ships dinner. Tap the link in our bio to learn pic.twitter.com/uG0iQUy3E2 — Bea Elton (@vogue1321) August 9, 2025

Des propos qui prennent tout leur sens si l’on regarde de près le visage et les rictus du quadruple vain­queur en Grand Chelem sur les images de la danse ci‐dessus…