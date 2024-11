Rafael Nadal prépare ses adieux à Malaga, où Iga Swiatek parti­cipe à la Billie Jean King Cup. La quin­tuple lauréate en Grand Chelem s’est exprimée sur la retraite à venir de son idole après sa victoire contre Paula Badosa.

« On s’est croisé, je ne sais pas, cinq minutes avant mon match, donc je n’étais pas vrai­ment en mode conver­sa­tion (sourire). Mais c’est toujours agréable de voir Rafa, et je vais regarder ses matchs en ligne. J’ai des senti­ments mitigés, parce que je suis heureuse qu’il puisse commencer un nouveau chapitre, et je suis égale­ment heureuse qu’il puisse terminer en beauté la Coupe Davis, un tournoi qu’il aime et qui se déroule en Espagne. Mais d’un autre côté, le voir sur le terrain va vrai­ment me manquer. Honnêtement, c’était le seul joueur que je regar­dais, alors je ne sais pas si je vais conti­nuer à regarder le tennis. »