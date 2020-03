La rumeur prend de l’ampleur depuis plusieurs heures et le circuit devrait être à l’arrêt pendant six semaines. Le conseil des joueurs devrait voter ce jeudi pour entériner cette décision.

Plus que jamais, le conditionnel est de rigueur tant la situation peut évoluer et changer dans les prochaines heures dans cette crise du coronavirus. L’annulation d’Indian Wells a été un choc dans le monde du tennis et tout paraît s’être accéléré ces dernières heures. L’ITF a annoncé le report des phases finales de la Fed Cup qui étaient prévues à Budapest du 14 au 19 avril. Alors que la rumeur d’une annulation de Miami commençait à prendre de l’ampleur, c’est bien le circuit ATP qui devrait être à l’arrêt pendant six semaines ! Le conseil des joueurs de l’ATP devrait officialiser cette information ce jeudi après un vote. La WTA devrait ensuite l’imiter comme les circuit satellites. Autrement dit, le circuit devrait reprendre à partir du 27 avril et les tournois concernés par cette suspension seraient Indian Wells, Miami, Houston, Marrakech, Monte-Carlo et sans doute Barcelone et Budapest.

Indian Wells et Miami en septembre ?

L’avenir des prochaines semaines apparaît plus que jamais menacé, comme pour Madrid, Rome ou Roland-Garros. L’ATP va être confronté à un véritable casse-tête pour le calendrier et il semblerait qu’elle envisage un report d’Indian Wells et de Miami après l’US Open en septembre dans une format réduit.