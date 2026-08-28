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Le clas­se­ment des joueurs les mieux payés en 2026 dévoilé

Par
Thomas S
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Si le tennis est un sport qui peut rapporter énor­mé­ment sur le court, il peut égale­ment l’être encore plus en dehors, notam­ment pour les cham­pions et légendes.

Pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner arrive en tête de ce clas­se­ment avec pas moins de 58 millions de dollars amassés en 2026, dont 23 en prize money et 35 en contrat de sponsoring. 

Il devance ainsi son grand rival, Carlos Alcaraz, et Serena Williams, dont les revenus sont unique­ment liés à ses acti­vités hors du court. 

À noter la présence de Novak Djokovic à la 6e place avec 30 millions, dont 25 hors compétition. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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