Si le tennis est un sport qui peut rapporter énormément sur le court, il peut également l’être encore plus en dehors, notamment pour les champions et légendes.
Pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner arrive en tête de ce classement avec pas moins de 58 millions de dollars amassés en 2026, dont 23 en prize money et 35 en contrat de sponsoring.
Il devance ainsi son grand rival, Carlos Alcaraz, et Serena Williams, dont les revenus sont uniquement liés à ses activités hors du court.
À noter la présence de Novak Djokovic à la 6e place avec 30 millions, dont 25 hors compétition.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 17:17