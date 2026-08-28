Si le tennis est un sport qui peut rapporter énor­mé­ment sur le court, il peut égale­ment l’être encore plus en dehors, notam­ment pour les cham­pions et légendes.

Pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner arrive en tête de ce clas­se­ment avec pas moins de 58 millions de dollars amassés en 2026, dont 23 en prize money et 35 en contrat de sponsoring.

Il devance ainsi son grand rival, Carlos Alcaraz, et Serena Williams, dont les revenus sont unique­ment liés à ses acti­vités hors du court.

À noter la présence de Novak Djokovic à la 6e place avec 30 millions, dont 25 hors compétition.