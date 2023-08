Les joueurs et joueuses de tennis gagnent beau­coup d’argent, entre les prix, les spon­sors etc. Il est cepen­dant diffi­cile de s’imaginer un clas­se­ment des joueurs et joueuses les mieux payés. Mais le journal Forbes a fait un clas­se­ment des 10 plus riches en acti­vités sur les 12 derniers mois. Les fortunes sont calcu­lées en millions de dollars :

💰 Selon Forbes, le top 10 des + riches en acti­vité (prize money et spon­sors) sur les 12 derniers mois. En millions de $.



Djokovic 38.4

Alcaraz 31.4

Swiatek 22.4

Medvedev 20.1

Nadal 15.5

Raducanu 15.3

Gauff 15.2

Ruud 14.4

Osaka 12.1

Pegula 10.9



Federer (sans jouer) 95 millions !

A priori être encore en acti­vités n’est vrai­ment pas ce qui rapporte le plus…