Éliminée dès son entrée en lice à Wuhan, après avoir perdu dès son deuxième match à Pékin, Aryna Sabalenka, détrônée à l’US Open par Elena Rybakina, n’a plus remporté de match depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami).

Dans le denier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a conseillé à la Biélorusse de ne pas jouer entre le Masters (8 au 15 novembre) et l’Open d’Australie (18 au 31 janvier).

« Parfois, il faut se recen­trer et prendre un peu de recul par rapport au tennis. Il faut retrouver l’amour et la joie du jeu, et trouver le moyen de persé­vérer. Elle traverse une période diffi­cile depuis quelque temps, car ses résul­tats n’ont pas été à la hauteur de ses attentes sur les tour­nois du Grand Chelem, et sa défaite en finale de l’US Open face à Rybakina a été doulou­reuse pour elle, puisqu’elle a perdu sa place de numéro un mondiale. On peut s’attendre à un petit passage à vide en fin de saison. La ques­tion est : comment va‐t‐elle jouer lors du Masters ? Parce qu’elle veut prendre sa revanche, car c’est à ce moment‐là que Rybakina a vrai­ment commencé à tout enchaîner l’année dernière ; elle a terminé l’année en force, elle a remporté deux tour­nois du Grand Chelem et est devenue numéro un mondiale, et quand on est Sabalenka, on n’apprécie pas ça. On ne veut pas être numéro deux, on veut rede­venir numéro un. Je pense donc que ce sera inté­res­sant de voir comment elle se débrouillera face aux huit meilleures joueuses mondiales. Ensuite, prendre du recul, faire une pause, ne pas reprendre avant l’Open d’Australie, comme le font Novak Djokovic ou beau­coup d’autres grands noms. Prendre une longue période loin du circuit pour que, lorsqu’elle soit prête à revenir, la prépa­ra­tion soit parfaite et qu’elle soit prête à enchaîner les tour­nois pour le reste de la saison. Donc, parfois, il faut s’accorder un peu plus de pauses si possible, et s’éloigner du circuit n’est pas une mauvaise chose, mais au contraire une chose très posi­tive à faire. »