Fraîchement nommé responsable de la Haute Performance à la Fédération française de tennis, Gilles Simon a présenté un projet ambitieux et centré sur le jeu lors d’un entretien sur le site de la FFT.
Entouré de Richard Gasquet, coach intermittent de Moïse Kouamé, et d’Alizé Cornet, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, l’ancien 6e joueur mondial entend bien remettre la tactique au centre de la table de la formation. Une donnée trop souvent occultée selon lui.
« C’est peut‐être dans le contenu de notre formation et de notre savoir tennis qu’il faut revoir des choses. A mon sens, on ne parle pas assez de jeu, on évoque le nombre de tournois à disputer, l’environnement, le rôle des parents mais peu la tactique, les principes de jeu. Quand est‐ce que je retourne croisé et pourquoi ? Qu’est ce je fais quand l’adversaire joue mon coup droit ? Dans quelles circonstances j’utilise l’amortie ? Je pense qu’il faut développer une forme de savoir commun, car chacun y va de sa philosophie sur le jeu. Beaucoup de joueurs(ses) français arrivent très propres sur le plan technique à l’issue de leur formation, mais parfois sans une grande compréhension du jeu. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 13:33