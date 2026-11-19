Fraîchement nommé respon­sable de la Haute Performance à la Fédération fran­çaise de tennis, Gilles Simon a présenté un projet ambi­tieux et centré sur le jeu lors d’un entre­tien sur le site de la FFT.

Entouré de Richard Gasquet, coach inter­mit­tent de Moïse Kouamé, et d’Alizé Cornet, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, l’an­cien 6e joueur mondial entend bien remettre la tactique au centre de la table de la forma­tion. Une donnée trop souvent occultée selon lui.

« C’est peut‐être dans le contenu de notre forma­tion et de notre savoir tennis qu’il faut revoir des choses. A mon sens, on ne parle pas assez de jeu, on évoque le nombre de tour­nois à disputer, l’environnement, le rôle des parents mais peu la tactique, les prin­cipes de jeu. Quand est‐ce que je retourne croisé et pour­quoi ? Qu’est ce je fais quand l’adversaire joue mon coup droit ? Dans quelles circons­tances j’utilise l’amortie ? Je pense qu’il faut déve­lopper une forme de savoir commun, car chacun y va de sa philo­so­phie sur le jeu. Beaucoup de joueurs(ses) fran­çais arrivent très propres sur le plan tech­nique à l’issue de leur forma­tion, mais parfois sans une grande compré­hen­sion du jeu. »