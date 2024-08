Iga Swiatek est‐elle fati­guée ? On ne pour­rait pas lui en vouloir étant donné le nombre de matches que les joueurs et joueuses de tennis disputent chaque année.

Et juste­ment, la médaillée de bronze des Jeux de Paris fait son retour à la compé­ti­tion cette semaine à Cincinnati. Et elle a tenu à parler du calen­drier ‘fou’ que le circuit profes­sionnel du tennis impose aux athlètes. Même sans s’en prendre direc­te­ment à la WTA, la Polonaise semble clai­re­ment tirer la sonnette d’alarme.

« Notre calen­drier est fou, proba­ble­ment le plus diffi­cile du sport. Il y a des sports qui sont vrai­ment durs parce que, physi­que­ment, on peut se faire tabasser. Mais la plupart des sports ont quatre mois de repos, parfois même six. Notre emploi du temps est fou, et il le devient encore plus chaque année, ce qui est effrayant. Il faut vrai­ment s’en­traîner intelligemment. »