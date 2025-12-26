L’un des couples emblé­ma­tiques du circuit, formé par le 7e joueur mondial, Alex de Minaur, et l’ac­tuelle 106e mondiale, Katie Boulter, a réalisé une magni­fique action en cette période de Noël.

Selon le jour­na­liste Bastian Fachan, « les deux joueurs passent les vacances à faire du béné­volat dans une asso­cia­tion pour les sans‐abri ».

Katie Boulter and Alex de Minaur spen­ding the holi­days volun­tee­ring at a home­less­ness charity, what’s not to love about them 🫶



La grande classe, tout simplement.