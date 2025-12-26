L’un des couples emblématiques du circuit, formé par le 7e joueur mondial, Alex de Minaur, et l’actuelle 106e mondiale, Katie Boulter, a réalisé une magnifique action en cette période de Noël.
Selon le journaliste Bastian Fachan, « les deux joueurs passent les vacances à faire du bénévolat dans une association pour les sans‐abri ».
Katie Boulter and Alex de Minaur spending the holidays volunteering at a homelessness charity, what’s not to love about them 🫶— Bastien Fachan (@BastienFachan) December 25, 2025
(via @WimbledonFdn) pic.twitter.com/4QprHK3ApJ
La grande classe, tout simplement.
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 11:52