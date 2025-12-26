AccueilATP - WTALe couple De Minaur-Boulter fait parler de lui pour une raison honorable
ATP - WTA

Le couple De Minaur‐Boulter fait parler de lui pour une raison honorable

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

169

L’un des couples emblé­ma­tiques du circuit, formé par le 7e joueur mondial, Alex de Minaur, et l’ac­tuelle 106e mondiale, Katie Boulter, a réalisé une magni­fique action en cette période de Noël.

Selon le jour­na­liste Bastian Fachan, « les deux joueurs passent les vacances à faire du béné­volat dans une asso­cia­tion pour les sans‐abri ». 

La grande classe, tout simplement. 

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 11:52

Article précédent
Les images choquantes de Rune, deux mois après sa rupture du tendon d’Achille
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.