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Le couple Monfils n’est pas à la fête

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que tout le monde attend de savoir pour­quoi Gaël Monfils s’est déjà inscrit sur la liste des joueurs retraités sur le site de l’Agence pour l’Intégrité du Tennis (ITIA), sans jouer ses derniers tour­nois à Lyon, Vienne et Paris, son épouse, Elina Svitolina, a elle été battue en quarts de finale du WTA 1000 de Wuhan par la Britannique Sonay Kartal (actuelle 170e joueuse mondiale) : 6–2, 2–6, 6–4.

Heureusement, l’Ukrainienne se conso­lera avec sa quali­fi­ca­tion pour le Masters (8 au 15 novembre à Indian Wells), pres­ti­gieux tournoi qu’elle n’a plus disputé depuis sept ans (2019) et qu’elle a remporté en 2018.

Concernant Gaël Monfils, le Français n’a pas prévu, selon L’Equipe, de donner d’ex­pli­ca­tions avant le début de semaine prochaine.

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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