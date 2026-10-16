Alors que tout le monde attend de savoir pourquoi Gaël Monfils s’est déjà inscrit sur la liste des joueurs retraités sur le site de l’Agence pour l’Intégrité du Tennis (ITIA), sans jouer ses derniers tournois à Lyon, Vienne et Paris, son épouse, Elina Svitolina, a elle été battue en quarts de finale du WTA 1000 de Wuhan par la Britannique Sonay Kartal (actuelle 170e joueuse mondiale) : 6–2, 2–6, 6–4.
The story continues 🔥Sonay Kartal defeats Svitolina 6–2, 2–6, 6–4 to move into the semifinals in Wuhan !#dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/T9V3cl0ROk— wta (@WTA) October 16, 2026
Heureusement, l’Ukrainienne se consolera avec sa qualification pour le Masters (8 au 15 novembre à Indian Wells), prestigieux tournoi qu’elle n’a plus disputé depuis sept ans (2019) et qu’elle a remporté en 2018.
Concernant Gaël Monfils, le Français n’a pas prévu, selon L’Equipe, de donner d’explications avant le début de semaine prochaine.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 12:58