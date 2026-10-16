Alors que tout le monde attend de savoir pour­quoi Gaël Monfils s’est déjà inscrit sur la liste des joueurs retraités sur le site de l’Agence pour l’Intégrité du Tennis (ITIA), sans jouer ses derniers tour­nois à Lyon, Vienne et Paris, son épouse, Elina Svitolina, a elle été battue en quarts de finale du WTA 1000 de Wuhan par la Britannique Sonay Kartal (actuelle 170e joueuse mondiale) : 6–2, 2–6, 6–4.

The story conti­nues 🔥Sonay Kartal defeats Svitolina 6–2, 2–6, 6–4 to move into the semi­fi­nals in Wuhan !#dong­feng­voyah­wu­ha­nopen https://t.co/T9V3cl0ROk — wta (@WTA) October 16, 2026

Heureusement, l’Ukrainienne se conso­lera avec sa quali­fi­ca­tion pour le Masters (8 au 15 novembre à Indian Wells), pres­ti­gieux tournoi qu’elle n’a plus disputé depuis sept ans (2019) et qu’elle a remporté en 2018.

Concernant Gaël Monfils, le Français n’a pas prévu, selon L’Equipe, de donner d’ex­pli­ca­tions avant le début de semaine prochaine.