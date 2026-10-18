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Le gros coup de gueule d’Andy Roddick : « Coco Gauff n’a rien fait de mal ! La même chose s’est produite avec Zverev contre Djokovic »

Par
Baptiste Mulatier
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Critiquée lors de son dernier tournoi à Pékin, Coco Gauff a égale­ment été la cible d’insultes racistes après avoir inter­rompu un point au cours duquel elle était en diffi­culté, en raison d’un panneau publi­ci­taire ayant changé d’image pendant l’échange. Le point avait fina­le­ment été rejoué, et l’épisode avait déclenché un défer­le­ment de haine en ligne. Une réac­tion aussi violente que dispro­por­tionnée pour avoir simple­ment signalé une gêne et demandé que le point soit inter­rompu, ce qu’elle était parfai­te­ment en droit de faire.

Dans son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur cette séquence et a pris la défense de sa jeune compa­triote, condam­nant avec viru­lence les insultes racistes dont elle a été victime.

« Si vous dites des choses comme ça à quelqu’un, vous n’êtes qu’une ordure raciste répu­gnante… Et si vous souhaitez à quelqu’un une maladie mortelle à cause d’un putain de match de tennis, j’espère que rien de bon ne vous arri­vera jamais. Coco est l’une des personnes les plus intègres que vous puis­siez côtoyer. Elle assume ses respon­sa­bi­lités. Elle n’avait pas tort. Elle n’a pas triché. Elle n’a rien fait de mal. Maintenant, le moment était‐il mal choisi, comme c’est souvent le cas dans les matchs de tennis ? Oui. Avions‐nous vu la même chose la semaine précé­dente avec Zverev contre Djokovic ? Oui. Elle n’a pas eu tort. Elle avait une ques­tion. Ce n’est pas quelqu’un qui prend des libertés avec les règles ou qui ne fait pas les choses comme il faut. C’est révol­tant. Il faut que ça cesse. »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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