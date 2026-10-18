Critiquée lors de son dernier tournoi à Pékin, Coco Gauff a également été la cible d’insultes racistes après avoir interrompu un point au cours duquel elle était en difficulté, en raison d’un panneau publicitaire ayant changé d’image pendant l’échange. Le point avait finalement été rejoué, et l’épisode avait déclenché un déferlement de haine en ligne. Une réaction aussi violente que disproportionnée pour avoir simplement signalé une gêne et demandé que le point soit interrompu, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire.
Dans son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur cette séquence et a pris la défense de sa jeune compatriote, condamnant avec virulence les insultes racistes dont elle a été victime.
« Si vous dites des choses comme ça à quelqu’un, vous n’êtes qu’une ordure raciste répugnante… Et si vous souhaitez à quelqu’un une maladie mortelle à cause d’un putain de match de tennis, j’espère que rien de bon ne vous arrivera jamais. Coco est l’une des personnes les plus intègres que vous puissiez côtoyer. Elle assume ses responsabilités. Elle n’avait pas tort. Elle n’a pas triché. Elle n’a rien fait de mal. Maintenant, le moment était‐il mal choisi, comme c’est souvent le cas dans les matchs de tennis ? Oui. Avions‐nous vu la même chose la semaine précédente avec Zverev contre Djokovic ? Oui. Elle n’a pas eu tort. Elle avait une question. Ce n’est pas quelqu’un qui prend des libertés avec les règles ou qui ne fait pas les choses comme il faut. C’est révoltant. Il faut que ça cesse. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 12:42