Critiquée lors de son dernier tournoi à Pékin, Coco Gauff a égale­ment été la cible d’insultes racistes après avoir inter­rompu un point au cours duquel elle était en diffi­culté, en raison d’un panneau publi­ci­taire ayant changé d’image pendant l’échange. Le point avait fina­le­ment été rejoué, et l’épisode avait déclenché un défer­le­ment de haine en ligne. Une réac­tion aussi violente que dispro­por­tionnée pour avoir simple­ment signalé une gêne et demandé que le point soit inter­rompu, ce qu’elle était parfai­te­ment en droit de faire.

Dans son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur cette séquence et a pris la défense de sa jeune compa­triote, condam­nant avec viru­lence les insultes racistes dont elle a été victime.

« Si vous dites des choses comme ça à quelqu’un, vous n’êtes qu’une ordure raciste répu­gnante… Et si vous souhaitez à quelqu’un une maladie mortelle à cause d’un putain de match de tennis, j’espère que rien de bon ne vous arri­vera jamais. Coco est l’une des personnes les plus intègres que vous puis­siez côtoyer. Elle assume ses respon­sa­bi­lités. Elle n’avait pas tort. Elle n’a pas triché. Elle n’a rien fait de mal. Maintenant, le moment était‐il mal choisi, comme c’est souvent le cas dans les matchs de tennis ? Oui. Avions‐nous vu la même chose la semaine précé­dente avec Zverev contre Djokovic ? Oui. Elle n’a pas eu tort. Elle avait une ques­tion. Ce n’est pas quelqu’un qui prend des libertés avec les règles ou qui ne fait pas les choses comme il faut. C’est révol­tant. Il faut que ça cesse. »