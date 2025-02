Invitée à commenter l’ac­cord entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois pour le numéro 1 mondial, Jessica Pegula n’y est pas allée de main morte.

« Qu’on soit propre ou non, la procé­dure est complè­te­ment défaillante. On a l’im­pres­sion qu’ils prennent en consi­dé­ra­tion les déci­sions et les facteurs qu’ils veulent pour fabri­quer leur propre règle­ment. Je ne vois pas comment ça peut être équi­table pour les joueurs quand il y a aussi peu de cohé­rence. Les auto­rités anti­do­page ont le pouvoir de ruiner la carrière de quel­qu’un. Aucun joueur ne fait confiance aux procé­dures en ce moment. C’est terrible pour le sport », a alerté la 5e joueuse mondiale dans des propos retrans­crits par L’Equipe.