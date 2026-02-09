Faute avouée est à moitié pardonnée.
Après avoir minimisé l’impact de Steffi Graf dans une récente émission de son podcast consacrée au débat sur la meilleure joueuse de l’histoire, Andy Roddick a tenu à clarifier ses propos en expliquant avoir commis une erreur.
Pour rappel, la joueuse allemande a remporté pas moins de 107 titres en simple au cours de sa carrière (1982−1999), dont 22 Grands Chelems, cinq Masters et un titre olympique.
« Steffi est la personne la plus chaleureuse et la plus gentille qui soit. D’ailleurs, alors que nous parlions de ces marches à travers l’histoire, j’ai commis une erreur. Dans toutes conversations abordant le contexte historique des victoires en Grand Chelem et tout ça, Steffi doit toujours être au centre de l’attention. Je suis coupable de cela. C’est la meilleure de tous les temps. Si vous regardez ses pourcentages de victoires, quand elle a pris sa retraite, et son nombre de titres du Grand Chelem, elle a pris sa retraite huit ou neuf ans avant Serena. Elle est incroyable. Elle fait partie de cette conversation, et comme on ne la voit pas, et je pense que c’est la même chose avec Pete (Sampras), ils ne sont pas toujours au centre de l’attention, mais cela ne change rien à leurs exploits. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 17:20