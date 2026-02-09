AccueilATP - WTALe mea culpa d'Andy Roddick envers Steffi Graf : "Je suis coupable...
ATP - WTA

Le mea culpa d’Andy Roddick envers Steffi Graf : « Je suis coupable de cela. C’est la meilleure joueuse de tous les temps »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Faute avouée est à moitié pardonnée.

Après avoir mini­misé l’im­pact de Steffi Graf dans une récente émis­sion de son podcast consa­crée au débat sur la meilleure joueuse de l’his­toire, Andy Roddick a tenu à clari­fier ses propos en expli­quant avoir commis une erreur. 

Pour rappel, la joueuse alle­mande a remporté pas moins de 107 titres en simple au cours de sa carrière (1982−1999), dont 22 Grands Chelems, cinq Masters et un titre olympique.

« Steffi est la personne la plus chaleu­reuse et la plus gentille qui soit. D’ailleurs, alors que nous parlions de ces marches à travers l’his­toire, j’ai commis une erreur. Dans toutes conver­sa­tions abor­dant le contexte histo­rique des victoires en Grand Chelem et tout ça, Steffi doit toujours être au centre de l’at­ten­tion. Je suis coupable de cela. C’est la meilleure de tous les temps. Si vous regardez ses pour­cen­tages de victoires, quand elle a pris sa retraite, et son nombre de titres du Grand Chelem, elle a pris sa retraite huit ou neuf ans avant Serena. Elle est incroyable. Elle fait partie de cette conver­sa­tion, et comme on ne la voit pas, et je pense que c’est la même chose avec Pete (Sampras), ils ne sont pas toujours au centre de l’at­ten­tion, mais cela ne change rien à leurs exploits. »

Publié le lundi 9 février 2026 à 17:20

Article précédent
Arthur Rinderknech ne s’en­flamme pas : « Je crois que Carlos Alcaraz a annoncé vouloir la jouer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.