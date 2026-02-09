Faute avouée est à moitié pardonnée.

Après avoir mini­misé l’im­pact de Steffi Graf dans une récente émis­sion de son podcast consa­crée au débat sur la meilleure joueuse de l’his­toire, Andy Roddick a tenu à clari­fier ses propos en expli­quant avoir commis une erreur.

Pour rappel, la joueuse alle­mande a remporté pas moins de 107 titres en simple au cours de sa carrière (1982−1999), dont 22 Grands Chelems, cinq Masters et un titre olympique.

« Steffi est la personne la plus chaleu­reuse et la plus gentille qui soit. D’ailleurs, alors que nous parlions de ces marches à travers l’his­toire, j’ai commis une erreur. Dans toutes conver­sa­tions abor­dant le contexte histo­rique des victoires en Grand Chelem et tout ça, Steffi doit toujours être au centre de l’at­ten­tion. Je suis coupable de cela. C’est la meilleure de tous les temps. Si vous regardez ses pour­cen­tages de victoires, quand elle a pris sa retraite, et son nombre de titres du Grand Chelem, elle a pris sa retraite huit ou neuf ans avant Serena. Elle est incroyable. Elle fait partie de cette conver­sa­tion, et comme on ne la voit pas, et je pense que c’est la même chose avec Pete (Sampras), ils ne sont pas toujours au centre de l’at­ten­tion, mais cela ne change rien à leurs exploits. »