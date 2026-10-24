Alors que Gaël Monfils vient de publier un message de soutien à celle qui est toujours sa femme, Elina Svitolina, criti­quée depuis qu’elle a annoncé sa sépa­ra­tion avec le Français, Boris Becker a tenu à leur adresser publi­que­ment un message de soutien.

We love you both , Elena & ; Gael ! It’s very diffi­cult and chal­len­ging at times , to live your life in the public eye… Take good care of each other as a family and most impor­tantly your daughter Skai ! God bless . — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 23, 2026

« On vous aime tous les deux, Elena et Gaël ! C’est parfois très diffi­cile et éprou­vant de vivre sous les feux des projec­teurs… Prenez bien soin les uns des autres en tant que famille, et surtout de votre fille Skai ! Que Dieu vous bénisse. »