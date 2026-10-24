Alors que Gaël Monfils vient de publier un message de soutien à celle qui est toujours sa femme, Elina Svitolina, critiquée depuis qu’elle a annoncé sa séparation avec le Français, Boris Becker a tenu à leur adresser publiquement un message de soutien.
We love you both , Elena & ; Gael ! It’s very difficult and challenging at times , to live your life in the public eye… Take good care of each other as a family and most importantly your daughter Skai ! God bless .— Boris Becker (@TheBorisBecker) October 23, 2026
« On vous aime tous les deux, Elena et Gaël ! C’est parfois très difficile et éprouvant de vivre sous les feux des projecteurs… Prenez bien soin les uns des autres en tant que famille, et surtout de votre fille Skai ! Que Dieu vous bénisse. »
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 09:50