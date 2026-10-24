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Le message de Boris Becker pour Monfils et Svitolina après l’an­nonce de leur divorce : « C’est parfois très diffi­cile et éprou­vant de vivre sous les feux des projecteurs… »

Par
Thomas S
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Alors que Gaël Monfils vient de publier un message de soutien à celle qui est toujours sa femme, Elina Svitolina, criti­quée depuis qu’elle a annoncé sa sépa­ra­tion avec le Français, Boris Becker a tenu à leur adresser publi­que­ment un message de soutien. 

« On vous aime tous les deux, Elena et Gaël ! C’est parfois très diffi­cile et éprou­vant de vivre sous les feux des projec­teurs… Prenez bien soin les uns des autres en tant que famille, et surtout de votre fille Skai ! Que Dieu vous bénisse. »

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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