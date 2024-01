Tombeur d’Holger Rune dimanche en finale de l’ATP 250 de Brisbane, Grigor Dimitrov a soulevé le neuvième trophée de sa carrière sur le circuit prin­cipal et mis fin à une disette de plus de six ans sans titre.

Serena Williams a exprimé sa joie pour le Bulgare, dont elle a toujours été très proche.

Serena Williams is happy for Grigor Dimitrov 😍 pic.twitter.com/Bq5OFJY943 — Mario Boccardi (@marioboc17) January 8, 2024

« Tellement heureuse pour mon frère », a écrit la légende améri­caine aux 22 titres du Grand Chelem.